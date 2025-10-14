PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Municipal Rudy Fernández acogerá el sábado la IV edición del Ciutat de Palma de Halterofilia.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la plaza de España ha acogido este martes la presentación del cuarto Trofeo Ciutat de Palma de Halterofilia, que se llevará a cabo este sábado, de las 09.00 a las 18.00 horas, en el Polideportivo Rudy Fernández. La competición estará abierta al público y la asistencia será completamente gratuita.

El acto ha incluido una exhibición protagonizada por los mejores deportistas de esta modalidad en Baleares, y ha contado con la asistencia del director general de Deportes, David Salom; del presidente del Club Pesas Ciutat de Palma, Antonio Martínez, y de la vicepresidenta de la entidad, Begoña González.

Con el objetivo de impulsar este deporte, el Club Pesas Ciutat de Palma y Mallorca Strength organizan por cuarto año consecutivo este trofeo, en colaboración con la Federación Balear de Halterofilia y el Institut Municipal de l'Esport (IME).

Durante su intervención, el director general de Deportes ha hecho hincapié en la participación individual de 50 atletas de Mallorca, Menorca e Ibiza. En este sentido, Salom ha destacado que "no es sólo una cita deportiva de primer nivel, sino también una magnífica oportunidad para reconocer y visibilizar el talento local que se tiene en las islas".

Por su parte, el presidente del Club ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y del IME por hacer posible el evento, y ha remarcado la trayectoria y el nivel de los deportistas baleares.