Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pollença ha impuesto una sanción de 1,1 millones de euros a la promotora Inmobiliaria Formentor por las obras del Hotel Formentor que se construyó sin licencia urbanística.

Según ha anunciado el GOB Mallorca este martes, el Ayuntamiento ha notitificado a la organización la resolución sancionadora contra dicha promotora, reconociendo que la construcción se hizo sin licencia urbanística preceptiva.

En un comunicado, el GOB ha celebrado que la imposición de la multa confirma la ilegalidad que la entidad denunció en mayo de 2023. Cabe recordar que el GOB interpuso una denuncia por las obras del hotel que se estaban ejecutando, según argumentaron, sin la preceptiva licencia urbanística municipal y sobre un suelo urbano no consolidado.

Ahora, el Consistorio ha impuesto una multa inicial de 1,9 millones que euros que, después del reconocimiento de responsabilidad y la aplicación de las reducciones previstas en la ley de urbanismo de Baleares, la sanción definitiva queda fijada en 1,15 millones de euros.

Desde el GOB han valorado positivamente la imposición de la sanción y han celebrado que el Ayuntamiento haya reconocido la gravedad de la infracción.

Sin embargo, han lamentado que no se paralizaran definitivamente las obras y que actualmente el hotel esté abierto y en pleno funcionamiento, a pesar de "todos los despropósitos e ilegalidades de las obras".

En este sentido, han remarcado que la defensa del territorio y el cumplimiento de la legalidad urbanística son una obligación básica de las administraciones públicas y que la sanción económica, por elevada que sea, no puede sustituir el deber de hacer respetar la normativa urbanística y ambiental.