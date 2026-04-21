La ponencia de la Comisión del Parlament se vuelve a reunir para redactar el informe de la ley de proyectos estratégicos

Reunión de la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos - PARLAMENT

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament se ha vuelto a reunir este martes para iniciar la redacción del informe del proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

Cabe recordar que el pasado martes se constituyó la ponencia y se nombró al diputado del PP Rafael Nadal como coordinador, según informó la Cámara autonómica.

Para continuar con la tramitación del proyecto de ley, la ponencia deberá redactar el informe para lo que deberá votar las enmiendas en próximas sesiones.