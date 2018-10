Pons afirma que trabajará con el sector privado para optar a ayudas europeas en materia climática

Publicado 20/02/2018 19:27:35 CET

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha asegurado este martes tras reunirse con el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en Bruselas que el Govern trabajará con el sector público privado para que Baleares pueda beneficiarse de las líneas de ayuda existentes a nivel europeo para financiar iniciativas para combatir el cambio climático y facilitar la descarbonización de la economía.

En declaraciones a los medios después del encuentro, el conseller ha explicado que el propio comisario les ha informado de "líneas de ayuda específicas", entre ellas el paquete de 800 millones para financiar la construcción de infraestructuras como puntos de recarga de batería de coches eléctricos.

"Nosotros evidentemente vamos a trabajarlas conjuntamente con el sector público-privado para poder presentarnos y poder ser beneficiarios de esas ayudas, que permitirán sin ninguna duda la aplicación de este texto legislativo en las Islas Baleares", ha afirmado Pons.

El responsable de Territorio, Energía y Movilidad del Govern ha señalado que durante la reunión de una hora y media ha podido explicar "de manera detallada" las propuestas recogidas en el anteproyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático que presentó la semana pasada, que tiene el objetivo de conseguir en 2050 la "descarbonización completa" de la economía de las Islas Baleares.

"La valoración del comisario ha sido una valoración positiva, entre otras cuestiones porque la Unión Europea, y así lo ha manifestado el mismo comisario, se ha marcado el mismo objetivo", ha subrayado el conseller.

"Por tanto, todo lo que sean iniciativas de ámbito estatal o regional que van en la dirección de hacer factible esa descarbonización pues evidentemente la Unión Europea las ve con buenos ojos", ha defendido.

Preguntado por la pregunta escrita que han remitido las eurodiputadas del PP Rosa Estaràs y Pilar Ayuso al Ejecutivo comunitario, en la que piden a Bruselas que verifique si el anteproyecto de ley cumple con la legislación europea, Pons ha contestado que ya hay ciudades europeas, como París, que han limitado el acceso de vehículos diésel.

"No entra la UE a cuestionar este tipo de decisiones porque son de ámbito autonómico o municipal, ellos lo que hacen es garantizar que cada vez la reducción de emisiones va a ir a más y, como nuestra propuesta va en esa dirección, no ha sido en este caso objeto de discusión, no hemos visto ningún tipo de inconveniente por parte del comisario en este sentido", ha manifestado.