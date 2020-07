Pons lamenta que hay compañías aéreas "que no se comportan como deberían" pero afirma que los precios bajarán

El conseller considera que "si el mercado no da una respuesta" al elevado precio de los billetes, "debería haber una intervención pública"

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha lamentado este martes que hay compañías aéreas "que no se comportan como deberían" en cuanto a la oferta de precios para volar en Baleares, si bien ha asegurado que los precios de los billetes irán bajando a medida que aumente la operación de vuelos.

Así se ha expresado Pons en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel Lafuente durante el pleno del Parlament, donde los 'populares' han alertado por la venta de vuelos a 500 euros entre Menorca y Barcelona. "Hay compañías que no se comportan como deberían, no lo hacen ahora y no lo hacían antes del COVID-19", ha lamentado el conseller.

Marc Pons ha indicado que hace cuatro semanas había 40 operaciones al día y que la semana pasada se llegó a 300 vuelos. Además, ha apuntado que la próxima semana ya estarán trabajando tres empresas en el mercado Barcelona-Menorca (Vueling y Ryanair, que ya están en funcionamiento, a las que se unirá Air Europa), y que la competencia favorecerá un descenso en los precios.

Con todo, Pons ha reconocido preocupación especial por esta ruta y ha afirmado que "si el mercado no da una respuesta, debería haber una intervención pública", recordando la reivindicación balear sobre la OSP.