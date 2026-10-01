PortsIB abre el plazo para renovar las autorizaciones temporales de amarre en cinco puertos de Mallorca

Embarcaciones amarradas en un puerto de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de Balears (PortsIB) ha iniciado este jueves el plazo para solicitar nuevas autorizaciones temporales para el uso de puntos de amarre destinados a embarcaciones de la lista 7ª --deportivas, recreo sin fines lucrativos o la pesca no profesional-- en cinco puertos de gestión directa de Mallorca.

El procedimiento está dirigido a los titulares de autorizaciones temporales actualmente en vigor que finalizan el 31 de diciembre de 2026, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

Entre las instalaciones que abren este proceso se encuentran las de la Colònia de Sant Jordi --tanto los amarres en el mar como los espacios de la explanada--, Es Barcarès, Pollença, s'Oberta y Valldemossa. Los usuarios podrán presentar sus solicitudes desde este jueves y hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 11/2011.

Los formularios estarán disponibles en la sede electrónica de PortsIB. El ente público recomienda realizar el trámite de manera telemática para facilitar y agilizar su gestión.

Las personas que prefieran presentar la documentación presencialmente podrán hacerlo en las oficinas centrales de PortsIB, situadas en la calle de Vicente Tofiño, 36, en el Coll d'en Rabassa de Palma. También podrán utilizar cualquiera de las vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En todos los casos, la documentación deberá presentarse antes de que finalice el plazo el 31 de diciembre de 2026. PortsIB recuerda que los titulares que no ejerzan dentro del plazo establecido su derecho preferente para obtener una nueva autorización perderán el puesto de amarre en base que tienen asignado y deberán proceder a su desalojo.