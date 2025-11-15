PortsIB abre el plazo para solicitar los permisos de actividad de los barcos de transporte turísticos o recreativos

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha abierto el plazo para solicitar las autorizaciones temporales de actividad comercial para embarcaciones dedicadas al servicio de transporte marítimo de pasajeros con finalidad turística o recreativa en el dominio público portuario.

Podrán solicitar una nueva autorización, con vigencia durante el año 2025 y una duración máxima de un año, aquellas personas físicas o jurídicas que dispusieron de una autorización vigente durante el año anterior, se encuentren al corriente de pago de las tasas correspondientes y no hayan incumplido las condiciones establecidas en la misma.

En un comunicado, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha explicado que estas solicitudes tendrán carácter preferente para el mismo lugar de amarre o espacio ocupado en la temporada anterior. El plazo de presentación finalizará el 31 de diciembre de 2025 y las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la sede electrónica de PortsIB.

PortsIB ha resaltado que no presentar la renovación dentro del plazo establecido o hacerlo con posterioridad a la fecha indicada, supondrá la pérdida del carácter preferente sobre el lugar de amarre o espacio ocupado el año anterior. En ese caso, la explotación del amarre se adjudicará mediante concurso público.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, si la solicitud se presenta de forma presencial, las administraciones requerirán al interesado para que la subsane mediante su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación la de la subsanación efectuada electrónicamente.

"Este procedimiento permite garantizar la continuidad de la actividad comercial y una gestión ordenada del dominio público portuario de Baleares", han resaltado.