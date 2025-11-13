PortsIB abre el plazo de solicitud de amarres temporales para embarcaciones de alquiler y actividades acuáticas

Agente portuario en uno de los puertos de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha abierto el plazo para solicitar las autorizaciones temporales de actividad comercial de amarres para embarcaciones destinadas al alquiler y actividades acuáticas en los puertos de gestión directa.

Esta convocatoria permite a las personas físicas o jurídicas que dispusieron de una autorización vigente durante el año anterior y que se encuentran al corriente de pago de las tasas correspondientes, solicitar una nueva autorización de un año de duración, con carácter preferente para el mismo lugar de amarre o espacio ocupado durante la temporada anterior.

En un comunicado, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha indicado que el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de diciembre de 2025 y estas deberán tramitarse exclusivamente a través de la sede electrónica de PortsIB.

PortsIB ha recordado que no presentar la renovación dentro del plazo establecido o hacerlo con posterioridad al 31 de diciembre supondrá la pérdida del carácter preferente sobre el lugar de amarre o espacio ocupado el año anterior. En ese caso, la explotación del amarre se adjudicará mediante concurso público.

"Este procedimiento permite garantizar la continuidad de la actividad comercial y una gestión ordenada de los puertos de Baleares", ha remarcado la Conselleria.