PortsIb aprueba su oferta de empleo público para 2025 con una decena de plazas

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

PortsIb ha aprobado su oferta de empleo público ordinaria del personal laboral para 2025, que incluye un total de diez plazas, siete de turno libre y tres de promoción interna.

Esta iniciativa, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, se ha realizado dentro del marco legal y normativo vigente y tiene como objetivo reforzar el equipo de profesionales para garantizar un mejor servicio público.

De las diez plazas disponibles tres son de promoción interna, una plaza de facultativo superior en el área jurídica en Mallorca y dos de guardamuelles, una en Mallorca y otra en Menorca. Las siete plazas restantes corresponden al turno libre y son todas de guardamuelles auxiliares en Mallorca.

Las convocatorias derivadas de esta oferta se publicarán en un plazo máximo de tres años desde la fecha de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y los procesos selectivos respetarán los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.