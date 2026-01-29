PortsIB aprueba los pliegos para adjudicar la concesión de la cantina del puerto de Porto Cristo

Archivo - Vista del puerto de Porto Cristo y su cantina - CAIB - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado los pliegos que regirán el concurso público para otorgar la concesión administrativa del local destinado a cantina en la zona de servicio del puerto de Porto Cristo, en Manacor.

Según ha informado este jueves la Conselleria en un comunicado, la aprobación de estos pliegos supone un nuevo avance en el procedimiento iniciado el pasado mes de enero y permite concretar las condiciones de la licitación, que tendrá una duración de 15 años y partirá de un canon mínimo anual de 7.500 euros más IVA, mejorable al alza por los licitadores.

El concurso se tramitará mediante procedimiento abierto y tiene como objetivo seleccionar la oferta más ventajosa para garantizar una explotación eficiente del servicio, fomentando la concurrencia y la competencia entre personas y empresas interesadas.

El local y las zonas anexas suman una superficie total de más de 350 metros cuadrados y deberán destinarse exclusivamente a la prestación del servicio de cantina, ya que quedan excluidos otros usos.