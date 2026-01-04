PortsIB coordina la retirada de 53 pateras llegadas a los puertos que gestiona durante 2025 - CAIB

PALMA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha coordinado la retirada de 53 pateras llegadas a los puertos que gestiona durante 2025.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, de la que depende Ports IB, ha informado que este ente ha gestionado durante el año 2025 la retirada de un total de 53 pateras llegadas a distintos puertos del archipiélago.

Estas actuaciones se enmarcan en el dispositivo ordinario que PortsIB mantiene activo para garantizar la seguridad, la limpieza y el correcto funcionamiento de las instalaciones portuarias, así como una gestión adecuada de las embarcaciones abandonadas, de acuerdo con criterios ambientales y de seguridad. El coste medio por patera, asociado al transporte desde el puerto, el desguace, la limpieza y la descontaminación de las zonas afectadas, se ha situado este año en 616 euros, una cifra en línea con la de los últimos ejercicios.

El 2025 ha sido especialmente significativo en términos generales. Según los datos del Ministerio del Interior, 7.321 personas llegaron a Baleares a bordo de 401 pateras, lo que supuso un incremento del 24,5% respecto a 2024 y consolidó 2025 como el año con mayor número de llegadas registrado hasta la fecha en el archipiélago, tanto en número de personas como de embarcaciones. La tendencia de las llegadas se ha mantenido a comienzos de 2026. En los primeros cuatro días del año, ya se han registrado siete pateras con un total de 147 personas, con llegadas a Formentera, Cabrera y Mallorca.

Desde el año 2020, PortsIB ha gestionado la retirada de 324 pateras en los puertos de la comunidad autónoma. En conjunto, el coste asumido por PortsIB para hacer frente a la gestión de estas embarcaciones desde 2020 asciende a 199.680 euros.

El análisis del periodo 2020-2025 muestra una concentración significativa de las llegadas en determinados puntos del litoral y en épocas concretas del año. La Colònia de Sant Jordi es el puerto con el mayor número de pateras retiradas, con 120 embarcaciones, seguido de Cabrera, con 106, y de Portocolom, con 69 llegadas. Otros puertos como Cala Figuera (8), Sant Antoni d'Eivissa (6) y Portopetro (3) presentan cifras inferiores, mientras que el resto de instalaciones registran valores puntuales.

En cuanto a la distribución mensual, los datos evidencian un patrón claramente estacional, con una mayor incidencia durante los meses de otoño. Octubre es el mes con más pateras retiradas (46), seguido de noviembre (37) y septiembre (34). También se registran valores elevados durante el verano, especialmente en agosto (39) y julio (30), mientras que los meses de marzo (5), mayo (11) y abril (16) concentran las cifras más bajas.

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos, PortsIB mantiene igualmente la línea de cesión de embarcaciones y motores recuperados a centros formativos del sector marítimo de Baleares, con el objetivo de facilitar la formación práctica del alumnado y dar una segunda vida a parte del material recuperado cuando las condiciones técnicas lo permiten.

Con estas actuaciones, el Govern busca reafirmar su compromiso con la gestión eficiente de los puertos, la protección del medio marino, la seguridad de las instalaciones portuarias y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad en Baleares.