PortsIB firma un convenio para el visado y supervisión de los trabajos de los ingenieros

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han firmado un convenio de colaboración para el visado y supervisión de los proyectos y actividades técnicas realizadas por los ingenieros colegiados con el objetivo de garantizar la eficiencia, la calidad y el cumplimiento de la normativa en la ejecución de los proyectos portuarios y otras obras competencia de la administración autonómica.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, con esta firma se formaliza la colaboración entre ambas entidades, que permitirá al Colegio revisar y supervisar estos trabajos, asegurando que se ajusten a la normativa vigente y a los estándares técnicos correspondientes.

El convenio incluye el visado y el seguimiento de proyectos constructivos, direcciones de obra e informes técnicos relacionados con la construcción, conservación y explotación de las instalaciones portuarias.

Según la Conselleria, este acuerdo refuerza la transparencia y profesionalidad en la gestión de los proyectos portuarios y añade un nivel adicional de control y garantía sobre las actividades de los ingenieros colegiados. Además, se reafirma el compromiso del Govern "con la calidad y la seguridad en la gestión de las infraestructuras portuarias del archipiélago".