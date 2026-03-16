PortsIB implantará el sistema OPS en el puerto exterior de Ciutadella

MENORCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha informado este lunes que ha formalizado una adenda al contrato mixto para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras destinadas a implantar el sistema OPS (Cold Ironing) en los muelles del puerto exterior de Ciutadella.

Desde el ente dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han subrayado que el contrato original, formalizado el 10 de junio de 2025, contempla la redacción del proyecto y la ejecución de las obras necesarias para implantar este sistema de suministro eléctrico a buques desde tierra.

En este sentido, han señalado que la adenda aprobada permite introducir ajustes técnicos y administrativos en el desarrollo del contrato con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la actuación y adaptar el proyecto a las necesidades detectadas durante su tramitación.

De este modo, han indicado que, como resultado de esta modificación, el precio del proyecto constructivo de ejecución de las obras asciende a 4 millones de euros.

En este punto, desde PortsIB han explicado que la licitación se llevó a cabo mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con todas sus fases publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La implantación del sistema OPS permitirá que los buques puedan conectarse a la red eléctrica del puerto mientras permanecen atracados, evitando el uso de motores auxiliares para generar energía a bordo. "Esta medida contribuirá a reducir las emisiones contaminantes, el ruido y el consumo de combustibles fósiles en el entorno portuario, además de mejorar la calidad ambiental en las zonas próximas al puerto", han dicho.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU y forma parte de las iniciativas destinadas a avanzar en la descarbonización de la actividad portuaria y mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras de los puertos.