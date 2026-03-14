PortsIB inicia la adjudicación de 37 amarres en el puerto de Porto Cristo

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PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

PortsIB, ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado el inicio del procedimiento de adjudicación de 37 amarres de base correspondientes a la lista séptima en el puerto de Porto Cristo, en el término municipal de Manacor.

El procedimiento está dirigido a las embarcaciones de recreo no profesionales incluidas en la lista de espera para la obtención de una autorización de amarre de base, publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) del 17 de noviembre de 2022.

En esta convocatoria se ofrecerán 37 amarres disponibles, distribuidos según las dimensiones de las embarcaciones solicitantes entre cuatro amarres para embarcaciones de entre 4,01 y 5 metros de eslora; 13 amarres para embarcaciones de entre 5,01 y 6 metros; 12 amarres para embarcaciones de entre 6,01 y 7 metros; seis amarres para embarcaciones de entre 7,01 y 8 metros, y dos amarres para embarcaciones de entre 8,01 y 9 metros.

La asignación de los amarres se realizará siguiendo el orden de la lista de espera y teniendo en cuenta la adecuación entre las dimensiones de las embarcaciones y los puntos de amarre disponibles.