PortsIB invertirá más de 15.000 euros para que el Club Náutico de Fornells pueda limpiar barcos con agua de mar

Archivo - Puerto de Fornells, en Menorca, Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha aprobado y autorizado el proyecto de mejora ambiental impulsado por el Club Náutico de Fornells para instalar un sistema de suministro de agua de mar destinado a la limpieza de embarcaciones en el pantalán de Ses Salines, un proyecto que contará con más de 15.000 euros de presupuesto.

La actuación tiene como objetivo optimizar las tareas de mantenimiento de las embarcaciones mediante el uso de agua marina, reduciendo así el consumo de agua potable y favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos hídricos, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Según la documentación presentada por el club, el proyecto también contribuye a modernizar las instalaciones y reforzar su compromiso con la protección y conservación del entorno natural.

El proyecto contempla la instalación de una nueva red de agua salada sobre el pantalán existente, con captación directa desde la lámina de agua del puerto. El sistema incluirá una bomba de impulsión, la distribución del agua a lo largo del pantalán y el suministro a través de los puntos de servicio ya existentes, además del equipamiento eléctrico necesario para su funcionamiento.

La inversión prevista asciende a 15.242 euros y el plazo de ejecución estimado es de un mes. Los informes técnicos de PortsIB han concluido que la actuación no afecta a la explotación portuaria ni a terceros y no supone una modificación sustancial de las instalaciones actualmente autorizadas.