Posidonia en peligro: récord de temperatura del agua en Talamanca, Ibiza (4-14 agosto)

IBIZA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temperatura del mar en la bahía de Talamanca superó durante 11 días de agosto en 2024 los 28 grados, lo que puso en peligro la posidonia.

Según ha informado este lunes la Fundación IbizaPreservation en un comunicado, durante 11 días consecutivos, entre el 4 y el 14 de agosto de 2024, la temperatura del mar en este lugar superó los 28 grados, "el umbral a partir del cual se dispara la mortalidad de la posidonia oceánica".

Los datos proceden de los sensores de temperatura instalados por la entidad ecologista GEN-GOB y financiados por IbizaPreservation.

Según se desprende de los mismos, la máxima registrada en la zona durante ese mismo año fue de 29,26 grados, dato al que se llegó el 13 de agosto a las 16.00 horas. Este nivel térmico, mantenido durante varios días seguidos, provocó un estrés prolongado en la planta marina.

¿QUÉ PUEDEN SUPONER ESTAS ALTAS TEMPERATURAS?

"El hecho de que se superen los 28 grados durante varios días en pleno verano es preocupante porque compromete directamente la salud de la posidonia", han explicado desde el Observatorio Sostenibilidad de IbizaPreservation.

Desde el GEN-GOB han señalado que el aumento de la temperatura del mar no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia del avance del cambio climático, y han recordado que el Acuerdo de París establece la necesidad de reducir a la mitad las emisiones respecto a los niveles de los años 90 para limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los valores preindustriales.

"Sin embargo, el año pasado ya superamos esos umbrales y la tendencia es muy preocupante", han advertido.

En esta misma línea, desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation han explicado que, ante la imposibilidad de controlar la temperatura actual del mar, es urgente actuar sobre los otros factores que amenazan a la posidonia.