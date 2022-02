El PP acusa al alcalde de Binissalem de intentar sacar rédito electoral con el pago de facturas

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado al alcalde de Binissalem, Victor Martí, de intentar sacar rédito electoral con el pago de facturas desde el Ayuntamiento al "intentar hacer creer a acreedores que no las pagas porque la oposición vota que no en los plenos".

En una nota de prensa, el Grupo Popular Municipal ha argumentado que "no podemos votar a favor del pago de facturas con informes en contra de Intervención y el alcalde intenta hacernos responsables del impago".

Los 'populares' de Binissalem han avisado que "no consentiremos que el alcalde siga contratando trabajos que, pese a saber que no va a poder pagar, nos acuse a nosotros de ser los que no quieren que se paguen; si es que se lo dice los técnicos que no se puede".

Desde el PP 'binissalemer' han explicado que Martí sigue con presupuestos prorrogados "porque estaban tan centrados en privatizar los Servicios Sociales, que no tuvieron tiempo para elaborar nuevas cuentas a la altura de las necesidades reales del pueblo" y han añadido que "siendo muy consciente, el alcalde, de que no puede pagar porque los informes de los servicios económicos del Ajuntament, concretamente los de Intervención, son desfavorables, siguen encargando trabajos con la excusa de que no pagan por culpa de la oposición".

"Pues no, la oposición no es culpable de que los gobernantes sean incompetentes y engañen a los 'binissalemers'. El alcalde es responsable de pagar los trabajos que encarga, pero también de saber si puede contratarlos; si sabe que no pagará, que no haga perder tiempo ni dinero a nadie, Si es que, además, si quiere pagar las facturas, lo puede hacer por decreto de alcaldía", han añadido.

El Partido Popular de Binissalem ha concluido que cuando un alcalde gobierna en minoría debe consensuar las cosas que "no son de su competencia". "¿Por qué el de Binissalem no cumple con las normas que son de obligado cumplimiento para todos? ¿Cómo es posible que un alcalde que ha sido citado a declarar cómo investigado por malas gestiones sea capaz de seguir haciendo lo mismo? No todo vale para conseguir votos y ser populista. Es triste que en el siglo XXI el alcalde de Binissalem quiera gestionar de espaldas a las normas como ocurría tiempo atrás", ha finalizado.