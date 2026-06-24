El PP acusa de "deslealtad" al PSIB ante las "amenazas" del Gobierno a las deducciones fiscales por la guerra de Irán

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 7 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha acusado de "deslealtad" al PSIB después de que el Gobierno haya "amenazado" con tumbar la deducción fiscal aprobada por el Govern para los autónomos afectados por los efectos económicos de la guerra de Irán.

Los 'populares', en un comunicado, han recordado que esta medida forma parte de un decreto ley que fue consensuado con los socialistas, quienes votaron a favor de su convalidación en el Parlament.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha considerado que el hecho de que el Gobierno cuestione estas medidas demuestra la "falta de liderazgo" del PSIB, algo que ha considerado que "no deberían pagar los autónomos" del archipiélago.

"El Gobierno ha dejado a su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, que negoció estas medidas, en la estacada", ha señalado Sagreras, quien ha reclamado a los socialistas que "se posicionen con claridad" en defensa de esta deducción.

"No tiene sentido que se acuerden ayudas para los autónomos ante los efectos de la guerra y pretender que tengan que pagar impuestos por estas ayudas. Incluso en los momentos complicados el Gobierno de Sánchez pretende meter la mano en el bolsillo de los autónomos", ha sentenciado el 'popular'.