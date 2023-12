EL PP acusa a la DGT de ir en contra de la voluntad de la ciudadanía y pide que se pronuncie a favor del carril bus-VAO

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de ir en contra de la voluntad de la ciudadanía en relación al carril bus-VAO y ha pedido al organismo que emita un informe favorable sobre la infraestructura.

La portavoz 'popular' en la institución insular, Núria Riera, ha criticado que la carta que ha recibido el conseller insular de Territorio, Infraestructuras y Movilidad, Fernando Rubio, comunicando que se mantendrá parcialmente.

En la misma carta, la DGT admite que el carril bus-VAO necesita algunas mejoras por lo que se proponen cambios como el funcionamiento en franjas horarias. Ante este escenario, el PP defenderá en el pleno de este jueves una moción para instar a que la DGT se pronuncie de manera favorable a la eliminación de la infraestructura, según han adelantado en una nota de prensa.

Riera ha afirmado que se han presentado dos informes en los que se especifican los motivos por los que esta infraestructura no cumple con su finalidad. "Los accidentes en sentido Palma casi se han doblado y su afluencia escasa provoca la saturación de los otros dos carriles", ha argumentado refiriéndose a los informes de los técnicos de Carreteras de la institución insular.

Al mismo tiempo, Riera ha añadido que no es eficaz al no conectar con las arterias principales de tráfico de la ciudad de Palma. Según el informe presentado por la EMT, ha añadido el PP, solo dos de cinco líneas de bus lo emplean porque no les deja incorporarse o pararse cuando lo necesitan por la línea continua.

Del mismo modo, los 'populares' han aplaudido la decisión del Consell de Mallorca de presentar un recurso contra la decisión de mantener el bus-VAO, si así lo dictamina la resolución que se publicará en el BOE en enero.

También apoyan la solicitud de una reunión urgente con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska para poder explicar la problemática y crear una comisión técnica de todas las administraciones que están implicadas.