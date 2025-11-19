El PP acusa al PSIB de "enredar" en la negociación del techo de gasto y centra sus posibilidades de acuerdo en Vox

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado al PSIB de "enredar" en la negociación del techo de gasto y ha centrado sus posibilidades de acuerdo en Vox.

El techo de gasto fue registrado este martes en la Cámara autonómica y, si no hay modificaciones, está previsto que se debata y someta a votación en el pleno del próximo 2 de diciembre.

Por el momento, ha admitido Sagreras, no se ha llegado a un acuerdo ni con los socialistas ni con los de Santiago Abascal, los dos partidos con los que se mantiene abierto el diálogo.

"Ha comenzado la cuenta atrás. Lo que hemos visto durante estas semanas es que hay grupos que se han opuesto directamente y, en cambio, el PSIB y Vox sí que se han sentado a decir que negociaban, pero más bien con excusas o propuestas que desde un principio sabían inasumibles", ha explicado.

Pese a ello, ha subrayado el 'popular', durante los próximos 15 días seguirán tendiendo la mano para ver "si de verdad están interesados en negociar un techo de gasto".

Sagreras les ha reclamado que "pongan sobre la mesa propuestas y condiciones que se puedan asumir y tengan que ver con los presupuestos", que se comenzarían a tramitar una vez aprobado el techo de gasto, y no "obedezcan" las órdenes de sus partidos a nivel nacional.

Preguntado acerca de la negativa expresada por los socialistas a negociar unas cuentas autonómicas para 2026 y el sentido que tendría aprobar con ellos el techo de gasto, el 'popular' ha considerado que su intención ha sido "enredar".

"Hasta ahora parecía que estaban abiertos a negociar, pero es verdad que cuando se han enrocado con las propuestas de la primera reunión, que eran conscientes de que no se podían asumir, el Govern ha ido constatando de que solo querían ganar tiempo", ha indicado.

Vista esta situación, ha reconocido, "solo queda negociar con el grupo de Vox", a quienes también ha acusado de escudarse en la presentación del calendario de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de los presupuestos de este año.

Sobre este tema también ha hecho referencia, aunque de forma breve, el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, quien ha recriminado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que hable de estabilidad "cuando tiene un techo de gasto que no puede aprobar".

También ha cargado contra el vicepresidente autonómico, Antoni Costa, por "decir que quienes dicen que el techo de gasto no se puede aprobar con ellos son coherentes y dar de tortas a los que negociamos con él".

"Es una curiosa forma de negociar", ha ironizado.