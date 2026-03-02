El PP acusa al PSIB de quedarse "fuera de juego" tras el acuerdo sobre la llegada de cruceros

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este lunes al PSIB de quedars "fuera de juego", en relación al nuevo acuerdo para limitar la llegada de cruceros a Palma.

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha recordado que los socialistas aseguraban que no se iba a renovar el memorandum y se han encontrado con un acuerdo mejor que el suyo.

Sagreras ha valorado de este modo el nuevo Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado el pasado viernes y que ahora también incluye al Ayuntamiento de Palma. "Sería una buena pregunta saber por qué el último alcalde socialista, José Hila, no lo firmó, y por qué sí lo ha firmado el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez", ha ironizado Sagreras.

El 'popular' ha subrayado que desde el diálogo y el acuerdo con el sector, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, han conseguido una reducción del techo de cruceristas de 8.500 a 7.500 de media diaria semanal. "Una vez más, frente al ruído de la izquierda nos encontramos, el trabajo serio y riguroso del Govern de Marga Prohens", ha apuntado.

Sagreras ha recordado que esta medida se suma a otras previas como la limitación de la capacidad de alojamiento o la prohibición de nuevos pisos turísticos, como la eliminación de más de 30.000 plazas de oferta turística ilegal gracias a las nuevas herramientas del Govern y la colaboración con consells y plataformas, o la prohibición del alquiler turístico de embarcaciones. "Medidas que están cambiando el rumbo, con la contención del volumen de turistas en temporada alta y la desestacionalización hacia la temporada media y baja", ha concluido.