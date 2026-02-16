El PP alerta sobre la intención de PSOE y Més per Menorca de recuperar el impuesto de sucesiones

MENORCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha advertido este lunes de la intención de PSOE y Més per Menorca de volver a implantar el impuesto de sucesiones si vuelven a gobernar, tal como lo han manifestado sus portavoces durante el debate celebrado en el Pleno del Consell Insular de Menorca, donde ambas formaciones votaron en contra de la propuesta de acuerdo presentada por el PP para posicionarse a favor de la supresión de este impuesto.

"Durante la sesión plenaria, las portavoces del PSOE y de Més per Menorca, Susana Mora y Noemí García, han expresado de manera clara que, en caso de volver a gobernar, recuperarán el impuesto de sucesiones y donaciones, eliminado por el actual Govern autonómico", han dicho.

En esta línea, han subrayado que el Govern liderado por la 'popular' Marga Prohens "cumplió su compromiso electoral y suprimió el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las pocas semanas de entrar a gobernar.

Según datos del Govern, 20.646 familias de Baleares se han beneficiado de esta reforma y se han ahorrado más de 758 millones de euros". "El 94 por ciento de las herencias estaban por debajo del millón de euros, lo que demuestra que la mayoría correspondían a ciudadanos con rentas medias y patrimonio moderado, y no a grandes fortunas", han añadido.

El portavoz del PP en el Consell Insular de Menorca, Joan Pons, ha destacado que "esta reforma ha tenido un impacto fiscal y social positivo para muchos menorquines, que han podido conservar el patrimonio familiar, que con la normativa del Govern de Armengol hubieran tenido que tributar de manera elevada o incluso renunciar a la herencia, como sucedía en muchas ocasiones".

El PP también ha mostrado su preocupación tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la intención del Gobierno central de intervenir las bonificaciones fiscales que diversas comunidades autónomas aplican en el impuesto de sucesiones y donaciones.

En este contexto, Pons ha afirmado que "Més per Menorca, que siempre se presenta como menorquinista, está de acuerdo con que Madrid intente imponer unilateralmente la recuperación del impuesto de sucesiones en nuestra isla, lo que supondría un ataque directo a la autonomía fiscal reconocida a las comunidades autónomas".

"Es positivo que PSOE y Més per Menorca hayan reconocido que si vuelven a gobernar harán pagar a los menorquines por algo que ya pagaron sus padres y abuelos. Desde el PP, en cambio, siempre estaremos al lado de las familias menorquinas y no les haremos pagar nunca el impuesto más injusto de todos, que castiga a quien ha trabajado y ha conseguido ahorrar", ha concluido Joan Pons.