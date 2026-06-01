El PP asegura que la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca podría aprobarse esta legislatura

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que son unos de los "interesados" en que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca, se pueda aprobar en el próximo periodo de sesiones de la presente legislatura.

Así lo ha indicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, aunque ha reconocido que la velocidad "dependerá de los grupos parlamentarios".

Preguntado por los apoyos que podría cosechar esta iniciativa legislativa en la Cámara balear, ha recalcado que el PP es "consciente" que gobierna en solitario y en minoría parlamentaria, por lo que se negociará "con todos los grupos".

En cuanto si podría generar el rechazo de Vox, su socio preferente en el Parlament, Sagreras ha citado algunas normativas aprobadas con Vox, como la ley de universidades, la de clubes náuticos o la ley ómnibus de la semana pasada; pero también otras que no han contado con su respaldo, como el decreto para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo, la ley de la infancia o la de cogestión aeroportuaria.

De este modo, ha señalado que MÉS per Mallorca podría estar dispuesto a aprobar esta ley y ha sostenido que "el PP no tiene nada que le ate a Vox".