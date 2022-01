El PP balear insiste en la necesidad de mejorar las condiciones de la escuela concertada en la ley de Educación

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar en la mejora de las condiciones de la escuela concertada en la futura ley balear de Educación, así como de perfeccionar los actuales módulos y equiparar sueldos con la red pública.

Según ha explicado la formación este miércoles en nota de prensa, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha incidido en estos temas tras una reunión mantenida con patronales y sindicatos.

Prohens ha asegurado que la formación mantendrá vivas sus enmiendas a la ley de Educación respecto a la mejora de los actuales módulos para la financiación de los centros concertados, la equiparación de los sueldos del personal de la red concertada con el personal de la pública, así como las enmiendas respecto a la concertación en la etapa de 0 a 3 años, bachillerato y formación profesional o la creación de una mesa de Educación Especial.

A la reunión celebrada esta tarde han asistido Escola Católica, CECE Baleares, Cooperatives d'Ensenyament, PIME Escoletes, Confaecib, UNAC, FOQU, la asociación Yo Puedo y las secciones de educación concertada de los sindicatos USO, STEI, FSIE, UGT, CCOO.

"Como resultado de la apuesta por el consenso y el acuerdo ya se han incorporado 70 de las 171 enmiendas que presentamos a la ley de Educación, pero por ahora ninguna sobre la educación concertada", ha recordado Prohens, que ha emplazado a la Conselleria de Educación "a seguir trabajando para tener una ley de consenso".

"No podremos hablar de consenso si no se sienten cómodas con la ley todas las familias y si no se respetan todos los modelos de educación", ha asegurado, defendiendo asimismo "la libertad de los padres para elegir el modelo y el centro educativo al que quiere llevar a sus hijos".

RECHAZO A LA ENMIENDA DE PODEMOS SOBRE RELIGIÓN

Por otro lado, Prohens también se ha referido a la polémica por la propuesta de los socios del PSOE de eliminar toda referencia a la religión en las aulas. "Como con el modelo lingüístico, le pedimos al PSOE que no se deje llevar por sus socios de Podemos y MÉS".

"Los socios de Armengol quieren ir todavía más lejos que la ley Celáa, ir en contra de los acuerdos con las diferentes confesiones religiosas, como con la Santa Sede, y contra la Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán el derecho a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones", ha lamentado.

En este sentido, ha asegurado que el PP seguirá rechazando esta enmienda y ha esperado que "así lo siga haciendo el PSOE si no quiere alejar más el consenso en esta ley".