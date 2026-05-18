El PP de Baleares creará una Oficina de Transparencia y descentralizará la gestión de la agrupación de Palma

El coordinador de la ponencia del XVII congreso autonómico del PP de Baleares, Ramon Sintes. - PP DE BALEARES

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares creará una Oficina de Transparencia, que se integrará en su Comité de Derechos y Garantías, y descentralizará la gestión de la organización territorial de Palma.

Son dos de las cuestiones destacadas de la ponencia de estatutos del XVII Congreso Autonómico que ha sido aprobada la tarde de este lunes, ha informado el partido en un comunicado.

El texto, coordinado por Ramon Sintes, tiene como objetivo simplificar el funcionamiento de la formación y situar al afiliado "en el centro".

Una de las principales novedades es la creación de la Oficina de Transparencia, dentro del Comité de Derechos y Garantías, con el objetivo de reducir trámites y simplificar los procesos internos.

"Queremos una organización más eficiente, más transparente y útil para los afiliados", ha señalado el coordinador de la ponencia.

Asimismo, ha introducido la regulación específica de la organización territorial de la ciudad de Palma, lo que permitirá a los presidentes de distrito contar con las mismas competencias y capacidades que los presidentes locales.

De este modo, ha argumentado el PP de Baleares, se reforzará "la cercanía y la operatividad" del partido en el ámbito urbano. "Permite dar un paso adelante en la descentralización interna, acercando la toma de decisiones a los afiliados y a la realidad de cada zona", ha subrayado Sintes.

Asimismo, se han aprobado dos enmiendas que establecen la inclusión de mecanismos de participación digital de afiliados y simpatizantes mediante plataformas telemáticas que facilitarán, por ejemplo, la participación en consultas internas de carácter no vinculante, el acceso a documentación orgánica y la realización de aportaciones a las ponencias políticas y reglamentarias.

"Hemos aprobado también incorporar un nuevo plan básico de actividad política y organizativa que incluya objetivos políticos y organizativos, actividades, acciones de participación ciudadana y sectorial", ha añadido Sintes.

La ponencia mantiene la convocatoria de congresos cada cuatro años, aunque se modifica el orden de celebración, que pasará a realizarse de menor a mayor estructura territorial, estableciendo así un modelo "más ordenado y coherente".