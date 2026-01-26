El PP de Baleares reclama la inclusión de la prescripción enfermera en la reforma de la ley de los medicamentos

Archivo - Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el Covid. A 17 de octubre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares reclamará la inclusión de la prescripción enfermera en la reforma de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, actualmente en tramitación a nivel estatal.

Lo hará a través de una proposición no de ley (PNL) registrada en el Parlament y que defenderá la diputada 'popular' Isabel Borràs, según ha informado el partido en un comunicado.

La iniciativa busca instar al Govern a defender ante el Ejecutivo central la inclusión de la prescripción enfermera en la reforma de la normativa.

Se trata, ha destacado Borrás, de una oportunidad "para avanzar en la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud" y para poner en valor "el papel esencial que desempeñan las enfermeras en la atención sanitaria".

La 'popular' ha sostenido que las enfermeras cuentan con la formación, la experiencia y la capacitación necesarias para prescribir medicamentos y productos sanitarios en numerosas situaciones clínicas, siempre dentro de sus competencias y basándose en protocolos.

"Supone una mejora directa para la ciudadanía, ya que permite respuestas más ágiles, personalizadas y eficaces, al tiempo que contribuye a evitar duplicidades, reducir tiempos de espera y optimizar los recursos del sistema sanitario", ha incidido.