El PP Baleares reivindica en Madrid "la necesidad de plantar cara al sanchismo" y "al PSOE acorralado por la corrupción"

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha reivindicado este domingo, en Madrid, en la concentración convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a las 12.00 horas, en el Templo de Debod, bajo el lema 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?', "la necesidad de plantar cara al sanchismo" y "al PSOE acorralado por la corrupción".

En nota de prensa, el PP Baleares ha informado que la presidenta de los 'populares' de las islas y del Govern, Marga Prohens, ha encabezado esta jornada la delegación balear que se ha desplazado a Madrid a la movilización para denunciar la "degradación institucional y moral" que, a su juicio, "ha instaurado el sanchismo".

El PP Baleares ha afirmado que "España no puede normalizar el uso partidista de las instituciones ni la impunidad política".

Prohens ha alertado de que "el 'caso Koldo', el ingreso en prisión de sus protagonistas y la trama que estafó a Balears con mascarillas falsas evidencian que el PSOE está hundido en la corrupción y se ha convertido en un problema para la democracia".

Por ello, el PP Baleares ha reivindicado "la necesidad de plantar cara, defender el Estado de derecho y devolver la dignidad a las instituciones".