El PP celebra el acuerdo de Ibiza sobre la regulación de vehículos y dice que consolida una línea de trabajo

EIVISSA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha valorado de forma muy positiva el acuerdo aprobado en el Consell d'Eivissa para la regulación de vehículos en los veranos de 2026 y 2027, destacando que consolida una línea de trabajo "seria, progresiva y basada en resultados" para afrontar uno de los principales retos de la Isla.

En un comunicado, desde el PP han explicado que el conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha subrayado que la medida no es un punto de partida, sino la continuidad de un modelo que ya ha demostrado su eficacia. "El año pasado, con la primera aplicación del sistema, entraron 32.000 vehículos menos durante la temporada estival. No es una previsión, es un dato oficial", ha recordado.

Según el PP, esta cifra desmonta el relato de quienes han intentado presentar el primer año como un fracaso. "Por primera vez en años, se ha conseguido reducir la presión en los meses de mayor afluencia, y además en un contexto en el que la actividad turística legal y la población han seguido creciendo. Eso significa que el sistema funciona".

El PP ha defendido que esta política se basa en la idea de gestionar los flujos en lugar de negar la realidad. "No se trata de prohibir ni de cuestionar la actividad, sino de ordenarla para evitar la saturación y garantizar que tanto residentes como visitantes puedan moverse con normalidad", ha explicado el conseller.

En este sentido, los 'populares' han insistido en que la regulación de vehículos no es una medida aislada, sino parte de una estrategia más amplia que incluye el refuerzo del transporte público, la gratuidad del servicio y la puesta en marcha de la nueva contrata de autobuses a partir de abril, que marcará "un antes y un después" en la movilidad de la Isla.

También han destacado que el acuerdo introduce mejoras relevantes respecto al primer año, ajustando el sistema a la realidad detectada, reforzando las excepciones vinculadas a un uso racional y priorizando un modelo de movilidad menos contaminante.

En esta línea, han reivindicado el trabajo realizado desde el Consell Insular para situar por primera vez sobre la mesa una regulación efectiva de los flujos de vehículos.

El PP, además, ha lamentado la posición del PSOE durante el pleno, después de que los socialistas "hayan decidido desmarcarse en el último momento de un acuerdo en cuya negociación han participado, pese a haber reclamado durante meses más diálogo y participación". Según ha añadido el PP, este cambio de posición evidencia una "falta de coherencia y una manera de actuar difícil de justificar".

También han considerado llamativo que el PSOE busque, según el PP, atribuirse el mérito del acuerdo. "Es difícil de sostener y directamente resulta ridículo", han concluido.