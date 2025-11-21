El PP celebra los avances en insularidad y exige al Gobierno central que cumpla con sus funcionarios en Baleares

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha celebrado los avances alcanzados en las últimas horas en cuanto al plus de insularidad y ha exigido al Gobierno central que cumpla con sus funcionarios en Baleares.

"Vamos a estar muy vigilantes para que Sánchez cumpla con el compromiso que ha adquirido, no vamos a permitir que engañe a los trabajadores públicos y que sea una realidad lo antes posible", ha explicado el portavoz 'popular'.

Así, Sagreras ha recordado que el Govern de Marga Prohens lleva dos años reclamando y reivindicando la actualización del plus de insularidad incluso trasladándoselo a Pedro Sánchez en persona y ha añadido que "la presidenta Prohens ya ha cumplido con los trabajadores públicos de las Islas con el nuevo plus de insularidad autonómico y ahora es el momento de que Sánchez siga su ejemplo".

Según ha recordado, el PP ha presentado numerosas iniciativas en este sentido, aprobadas siempre con el voto en contra del PSOE, para que el Gobierno central dé el trato que merecen los funcionarios del Estado destinados al archipiélago, dado que "tienen que recibir una compensación real, justa y efectiva".

El 'popular' también han reclamado el fin del agravio que ocasiona la falta de equiparación en comparación con los funcionarios estatales en Canarias como con los empleados de la administración autonómica tras la equiparación del plus de residencia por parte del Govern del PP.