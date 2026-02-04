El PP celebra que las ECUs ayuden a solventar el "problema crónico" de Manacor con las licencias urbanísticas

El presidente de la Junta Local del PP de Manacor, Mateu Fullana. - PP

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha celebrado que la puesta en marcha de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECUs) esté ayudando a solventar el "problema crónico" del municipio con la tramitación de las licencias urbanísticas.

El presidente de la Junta Local del partido, Mateu Fullana, ha agradecido al Govern que incluyera esta posibilidad en la ley de simplificación administrativa.

"Ha tenido que ser el Govern de Marga Prohens quien aportara esta solución, después de que los gobiernos de izquierdas de MÉS y PSOE hayan sido incapaces de resolver esta situación durante las dos últimas legislaturas", ha subrayado.

Fullana, según ha informado el PP en un comunicado, ha dicho estar "muy satisfecho" con el funcionamiento de una herramienta que, a su parecer, "supone un paso adelante muy importante en la modernización de la administración".

"Gracias a las ECUs se ha podido dar respuesta a un problema crónico de agilización de expedientes de licencias que Manacor arrastraba desde hace años", ha expuesto.

Según ha explicado este miércoles el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en Manacor se ha concedido recientemente la primera licencia mediante una ECU, que ha permitido reducir el tiempo de los tres años de media anteriores a los tres meses actuales.

En la actualidad, ha detallado, hay una docena de ECUs en Baleares repartidas de forma equitativa entre Mallorca, Menorca y las Pitiusas.