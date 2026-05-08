El PP celebra que el paquete de ayudas sociales por la guerra y destaca que el Govern está al lado de las familias

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 11:53
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   PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   El PP de Baleares ha celebrado el paquete de ayudas sociales contra los efectos de la guerra impulsado por Govern y consells insulares y ha destacado que el Ejecutivo de Marga Prohens "vuelve a demostrar que está al lado de las familias que más lo necesitan".

   El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha valorado especialmente "la manera de trabajar desde el diálogo y la escucha permanente" del Govern y de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, que en las últimas semanas ha mantenido reuniones con el tercer sector, los consells insulares, los ayuntamientos y todos los grupos parlamentarios "para escuchar a todos y definir unas medidas útiles, realistas y centradas en las personas".

   "El Govern de Marga Prohens actúa escuchando, dialogando y buscando acuerdos para llegar allí donde más se necesita", ha afirmado el portavoz 'popular', quien ha subrayado que las medidas sociales anunciadas irán dirigidas principalmente a familias con niños, familias vulnerables y colectivos que necesitan un apoyo especial en un contexto económico complicado.

   El nuevo paquete social complementa los 160,75 millones de euros ya movilizados por el Govern en materia económica. "Frente a quienes generan incertidumbre o aplican soluciones uniformes para todos los territorios, el Govern actúa desde el conocimiento de nuestra realidad y con medidas concretas para proteger a las familias y al tejido económico de Baleares", ha concluido Sagreras.

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