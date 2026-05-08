El PP celebra que el paquete de ayudas sociales por la guerra y destaca que el Govern está al lado de las familias

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha celebrado el paquete de ayudas sociales contra los efectos de la guerra impulsado por Govern y consells insulares y ha destacado que el Ejecutivo de Marga Prohens "vuelve a demostrar que está al lado de las familias que más lo necesitan".

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha valorado especialmente "la manera de trabajar desde el diálogo y la escucha permanente" del Govern y de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, que en las últimas semanas ha mantenido reuniones con el tercer sector, los consells insulares, los ayuntamientos y todos los grupos parlamentarios "para escuchar a todos y definir unas medidas útiles, realistas y centradas en las personas".

"El Govern de Marga Prohens actúa escuchando, dialogando y buscando acuerdos para llegar allí donde más se necesita", ha afirmado el portavoz 'popular', quien ha subrayado que las medidas sociales anunciadas irán dirigidas principalmente a familias con niños, familias vulnerables y colectivos que necesitan un apoyo especial en un contexto económico complicado.

El nuevo paquete social complementa los 160,75 millones de euros ya movilizados por el Govern en materia económica. "Frente a quienes generan incertidumbre o aplican soluciones uniformes para todos los territorios, el Govern actúa desde el conocimiento de nuestra realidad y con medidas concretas para proteger a las familias y al tejido económico de Baleares", ha concluido Sagreras.