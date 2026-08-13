El PP celebra que "todo el mundo haya estado a la altura" para evitar "colapsos" durante el eclipse en Baleares

Vista durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado que "todo el mundo haya estado a la altura" para evitar que durante el eclipse solar total del miércoles se produjeran "incidentes de gravedad o colapsos" en Baleares

Los 'populares' baleares, en un comunicado, han aplaudido que las administraciones hayan sido capaces de "gestionar la expectación y el interés" en un momento de máxima presión humana, con más de dos millones de personas, y de alto riesgo de incendios forestales.

"El dispositivo de emergencias coordinado por el Govern ha funcionado, se han evitado incidentes de gravedad, colapsos y todos los ciudadanos que han querido han podido ver el eclipse", ha dicho el coordinador general del partido, Sebastià Sagreras.

En este sentido ha apuntado que "muchos ciudadanos, con planificación y previsión, lo han podido ver en las zonas con restricciones, y las zonas de observación habilitadas han dado respuesta a todo el que ha querido verlo con seguridad".

"Todo el mundo ha estado a la altura. La coordinación de las administraciones, el trabajo de los más de 2.000 efectivos desplegados y, por supuesto, la responsabilidad, concienciación y comportamiento ejemplar de los ciudadanos, permite que hoy solo se hable de lo que se vio en el cielo y no de otra cosa", ha valorado.

Sagreras ha extendido su reconocimiento a instituciones "de todo color", incluida la Delegación del Gobierno en Baleares, con la que es habitual que el Govern tenga diferencias.

"Han dado una gran lección demostrando que cuando se apartan las diferencias y se trabaja de manera coordinada y con un objetivo claro, en este caso garantizar la seguridad, la respuesta es la que esperan los ciudadanos", ha dicho Sagreras.