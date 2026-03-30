El PP confía en un consenso "si no unánime, lo más amplio posible" en la convalidación del decreto anticrisis

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa.- PP - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP espera que el decreto para paliar los efectos de la guerra y que el Ejecutivo autonómico tiene previsto aprobar este miércoles en un Consell de Govern extraordinario, cuente en su convalidación con un consenso "si no unánime, lo más amplio posible".

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha celebrado que previsiblemente el Ejecutivo podrá contar con los apoyos para sacar adelante el texto de un primer decreto de carácter económico. Para un segundo texto, ha señalado, quedarán las medidas de carácter social, como las relacionadas con la vivienda, en la que es probable que el consenso y las diferencias de planteamiento sean más acusadas.

"Las medidas son las que se hablaron con los grupos parlamentarios y se explicaron a los agentes económicos", ha indicado Sagreras, que ha añadido que hasta que el miércoles el Consell de Govern apruebe el texto sigue habiendo tiempo para que el consenso sea mayor.

Sagreras ha valorado que Baleares ha sido una de las primeras comunidades autónomas en reaccionar y ha destacado que "en poco más de un mes desde el inicio del conflicto, el Govern ya ha aprobado un paquete propio de medidas para proteger la economía", algo que, tal y como ha señalado, "no todas las comunidades han hecho, y demuestra capacidad de reacción y voluntad de anticipación".

El portavoz 'popular' ha remarcado que las medidas "no son improvisadas", sino que "nacen de la escucha activa a los sectores económicos, autónomos y empresas que ya están notando las consecuencias del conflicto internacional".

En este sentido, ha subrayado que se trata de un paquete diseñado desde la realidad específica de Baleares, marcada por la insularidad, la dependencia del transporte y el peso de sectores productivos especialmente sensibles a las tensiones internacionales.

"Este paquete hace algo muy sencillo: dar respuesta. Respuesta a quienes ven cómo aumentan los costes, a quienes necesitan liquidez para continuar y a los sectores que no pueden esperar meses", ha afirmado.

Según ha recordado, las medidas combinan apoyo directo, facilidades de financiación y actuaciones orientadas a agilizar la administración. "En momentos excepcionales, lo peor que puede hacer un gobierno es llegar tarde, y el Govern de Marga Prohens ha demostrado que Baleares no se puede permitir ese retraso", ha añadido.