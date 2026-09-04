El PP cree que es de una "enorme gravedad" que Sánchez no informara a Prohens del "riesgo alto" de llegada de migrantes

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el portavoz del grupo Popular del Parlament Balear, Sebastià Sagrera, durante el primer Debate de Política General de Baleares de esta legislatura. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que es de una "enorme gravedad" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no informara a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de los informes que alertaban de un "riesgo alto" de llegada de migrantes a Baleares cuando se reunieron en Palma a finales del pasado mes de julio.

De este modo se ha expresado el 'popular' después de que la tarde de este viernes se haya reunido con la presidenta autonómica para dar inicio al nuevo curso político.

Uno de los temas de la conversación, según ha indicado el PP en un comunicado, ha sido la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis en Ceuta que tuvo lugar este jueves.

El presidente del Gobierno rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Aunque confirmó la existencia de ese informe, precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

"Sánchez sabía que existía una alerta de riesgo alto que afectaba especialmente a nuestras islas y el Govern no fue informado. Estamos ante una información que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos y que el Gobierno de España ocultó al Govern de Marga Prohens", ha señalado Sagreras.

Ante esta situación, el portavoz ha trasladado el "total apoyo" de su grupo parlamentario a las peticiones planteadas por su compañera de partido y, especialmente, a su llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas del archipiélago.

"Cuando hablamos de la seguridad de los ciudadanos, de proteger nuestras fronteras y de prevenir situaciones como la vivida en Ceuta, no debería haber siglas, ideologías ni cálculos partidistas", ha defendido.

En ese sentido, ha confirmado que el PP balear apoyará todas las iniciativas dirigidas a reclamar al Gobierno "un plan específico para Baleares, más medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la presencia permanente de Frontex en la frontera marítima".

Además de pedir al resto de grupos parlamentarios "que hagan lo mismo", ha exhortado a las secretarias de Estado de Seguridad y Turismo, Aina Calvo y Rosario Sánchez, ambas mallorquinas, que "hagan valer su voz dentro del Gobierno para defender la seguridad de las Islas".

"Queremos saber qué conocía el Gobierno de Sánchez, desde cuándo, por qué no se informó al Govern y qué medidas se adoptaron ante una alerta de esta gravedad", ha incidido Sagreras. "La presidenta ha tendido la mano y el PP estará ahí. Esperamos que el resto de las fuerzas políticas también estén, porque podemos discrepar en muchas cuestiones con las demás fuerzas políticas, pero con la seguridad de Baleares no se juega", ha concluido.