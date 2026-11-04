El PP cree que Vox no quiere negociar los presupuestos y llama a la responsabilidad de todos los grupos para aprobarlos

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para aprobar el techo de gasto y los presupuestos, al considerar que Vox no quiere llegar a un acuerdo en esta cuestión.

"Vox puso condiciones públicamente y la experiencia nos dice que cada vez que ha querido llegar a acuerdos se ha hecho de forma discreta, se ha negociado durante semanas y no ha salido públicamente", ha señalado la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Los de Santiago Abascal advirtieron en el último pleno de que no negociarían los presupuestos sin que el Govern pusiera en marcha medidas acordadas en las anteriores cuentas. Además, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, detalló estas condiciones.

Según Durán, cada vez que este partido ha comenzado la negociación con condiciones previas, al final "han sido excusas para no llegar a aprobar" lo que se discutía.

Por otro lado, ha acusado a la izquierda de "desentenderse" de los presupuestos autonómicos. "Parece que los presupuestos no van con ellos, se desentienden de la aprobación y del aumento de las partidas económicas", ha criticado.

Tanto la actitud de la izquierda como la de Vox en último pleno, ha remarcado la portavoz, "preocupan" a los 'populares' y, por ello, ha vuelto a pedir "responsabilidad" a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante las cuentas.