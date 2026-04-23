El PP critica la "opacidad" del Ayuntamiento de Sencelles en la reforma de la plaza Nova

Imagen de la plaza Nova de Sencelles. - PP

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha calificado como un "nuevo ejemplo de opacidad" del Ayuntamiento de Sencelles, el proyecto de reforma de la plaza Nova, con un coste de 232.000 euros, por "no haber contado con la participación de los vecinos y comercios".

El portavoz y regidor del PP local, Toni Ferragut, ha resaltado que se trata de la remodelación de uno de los "principales espacios públicos del pueblo", que "no se puede hacer sin ni siquiera informar los vecinos y comercios ubicados en la zona".

En una nota de prensa, ha expresado que le resulta "curioso" que en esta ocasión el Ayuntamiento haya "renunciado" a un proceso participativo", como el que impulsó para la reforma de la plaza de la Vila, que, a su parecer, se convirtió "un fiasco".

"El resultado de aquel proceso fue una chapuza que provocó que los 'sencellers' perdieran un espacio emblemático y ahora puede volver a pasar el mismo", ha advertido.

El PP de Sencelles ha considera que el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, tendría que "haber aprendido de aquellos errores" y apostar por una reforma "informada y participada" por los directamente afectados, especialmente por aquellos que residen o trabajan en esta plaza.

Así, ha señalado que, después de la "pérdida de espacios útiles" por la reforma de la plaza de la Vila, la plaza Nova se ha convertido en "uno de los principales ejes de vida de Sencelles y, en especial, de los jóvenes".

Ferragut ha recordado que este proyecto es posible "gracias a la financiación del Consell de Mallorca", que desde esta legislatura habría invertido cerca de 1,2 millones euros en "la mejora de las infraestructuras".

En este sentido, ha subrayado el acuerdo unánime logrado la semana pasada a la institución insular para la construcción de la ronda, una "reivindicación histórica" de los 'sencellers' que durante casi dos décadas ha estado parada y que "con la llegada del PP al Consell ha recibido un impulso decisivo".