El PP critica que el PSIB "ignore la realidad" de Mallorca sobre menores migrantes nplo acompañados

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha criticado este miércoles que la líder del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, y su formación quieran "imponer la acogida de más menores migrantes no acompañados sin tener en cuenta la situación límite que vive la isla".

En un comunicado, el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, ha considerado "irresponsable que la oposición socialista ignore la realidad y se dedique a repetir el discurso de Pedro Sánchez sin importarles que Mallorca no tiene ni espacios ni profesionales suficientes para garantizar una acogida digna".

Vallori ha asegurado que la llegada de menores migrantes se ha disparado un 625% desde 2020 y que el Consell, presidido por Llorenç Galmés, está trabajando para gestionar esta crisis con responsabilidad.

"Mientras nosotros exigimos soluciones reales, Cladera y el PSIB solo piensan en cumplir órdenes de Madrid y mantener a Sánchez en su trono, cueste lo que cueste. No les importa si Mallorca puede o no asumir más carga", ha criticado Vallori.

El PP ha insistido en que se hará todo lo posible para rechazar cualquier imposición del PSIB-PSOE y del Gobierno central y que seguirá defendiendo los intereses de la isla. "No podemos acoger más menores migrantes no acompañados sin garantizar los recursos necesarios. Gestionar es tomar decisiones valientes y responsables, no jugar con la realidad para satisfacer los intereses de Pedro Sánchez", ha concluido.