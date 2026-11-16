El PP defenderá la activación de Frontex en Baleares frente a un Gobierno que "no ejerce" la competencia de migración

Archivo - Una patera localizada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP solicitará este martes en el Parlament la implantación de Frontex en el territorio balear y ha criticado que el Gobierno de España "no ha ejercido" la competencia de migración en Baleares.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido la proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el pleno de la cámara balear y ha avanzado que, si gobiernan los 'populares' en el conjunto del España, el Ejecutivo comenzará a ejercer esta competencia.

De este modo, ha citado el caso de la Colònia de Sant Jordi, donde ha insinuado que las mafias pasan una localización a los patrones de las pateras para llegar a determinados puntos de Baleares.

El parlamentario ha pedido que "no se normalicen" estos hechos, puesto que, a su modo de ver, las únicas que ganan con la migración ilegal son "las mafias", mientras que "no se sabe" la cantidad de vidas perdidas en el mar y "crean incomodidades" a los vecinos de las zonas de llegada.

Todo esto ha indicado que se ha producido durante los mandatos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ha afirmado que antes "no llegaban" pateras a Baleares y en 2025 se alcanzó un récord de llegadas con más de 7.000 personas pero en 2026 ya se habría superado esta cifra.

Ante esto, Sagreras ha resaltado que el PP ha pedido al Gobierno central más efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con más medios técnicos, aéreos y marítimos.

Al mismo tiempo, se solicitaría el despliegue de Frontex como "mecanismo disuasivo" porque, a su juicio, "funciona" desde su entrada en funcionamiento en el Mediterráneo central, donde se habrían rebajado las llegadas en un 56 por ciento aunque ha reconocido que también se habrían aplicado otras medidas.

El diputado del PP ha señalado que si en otros países se toman medidas de "efecto disuasorio", las mafias "apuntan" a Baleares porque "tienen barra libre".

Sin embargo, ha desgranado otras medidas que llevará el PP al Gobierno central, si gana las elecciones del 29N, como la activación del Ejército ante las llegadas masivas o crisis migratorias o la aplicación del reglamento de retorno, para que los migrantes sean expulsados en menos de siete días.