Vox apoyará la petición para activar Frontex en Baleares y da la bienvenida al PP al "sentido común"

Archivo - Un trabajador de FRONTEX durante la presentación de la Operación Minerva-Frontex en Ceuta. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha avanzado que votará a favor de la propuesta del PP en el Parlament para pedir el despliegue de Frontex en Baleares de manera permanente y ha dado la bienvenida al PP a lo que han considerado como el "sentido común".

La portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, ha confirmado el voto positivo a la proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el pleno que se celebrará este martes, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre la iniciativa y por si el PP podría "copiar" el discurso de Vox en materia migratoria.

"No sé si es copiar o darles la bienvenida al sentido común porque la mayoría de las propuestas para defender las fronteras y que la migración sea controlada, en lugar de ilegal y masiva como en El Hierro, Baleares o Ceuta, las ha hecho Vox desde hace muchos años", ha mantenido.

En ese sentido, ha recalcado que esta petición se la han traslado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que la consideran una medida "necesaria".

Cañadas ha dejado al PP que aclare si esta propuesta se ha adelantado por el inicio de la campaña electoral pero ha insistido en que "todo lo que sea imitar el discurso de Vox, bienvenido sea".

Por otro lado, se ha referido a los incidentes ocurridos en distintos actos de la campaña electoral, algo que ha pedido que no se "normalice" ya que, a su modo de ver, colocar un cartel y defender unas ideas se ha convertido en un "riesgo".

La diputada ha alertado de casos de propaganda arrancada, paneles derribados y pintadas "insultantes". De todo esto ha acusado a los "autodenominados antifascistas", a los que ha recriminado que su actitud es "puro fascismo".

Así, ha puesto los ejemplos de los actos electorales el PP en Hernani o de Vox en Ciudad Real, donde se habrían llegado a producir lanzamientos de "objetos, piedras y petardos". "Luego son los que se les llena la boca de hablar de libertad y violencia política", ha aseverado.

Cañadas ha planteado la pregunta retórica de si se va a permitir que quienes "recurren a la intimidación" decidan quien puede hablar, ya que, desde su punto de vista, quien se tiene que marchar de un acto al que acude "pacíficamente" es quien "pierde su libertad".

Por estos motivos, ha reclamado el rechazo de todas las formaciones políticas a la violencia "sea quien sea la víctima" y ha mostrado su apoyo a la militancia de Vox que dedica su tiempo a colocar carteles, montar una mesa informativa o acompañar a un candidato.