PP defiende un modelo turístico para Eivissa basado en lograr "más valor, más calidad y más actividad" todo el año

EIVISSA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Senado por Eivissa, Carmen Ferrer, ha defendido este lunes un modelo turístico basado en "más valor, más calidad y más actividad durante todo el año", frente a una visión centrada exclusivamente en aumentar el número de visitantes.

Según ha declarado en una comparecencia ante los medios de comunicación, "Eivissa debe seguir siendo una potencia turística internacional, pero nuestro éxito no puede medirse únicamente por cuántas personas llegan a la isla. Tenemos que hablar de gasto por visitante, productividad, calidad, estabilidad en el empleo y actividad económica durante más meses del año".

La candidata ha destacado que Eivissa ya ha avanzado en esta dirección mediante medidas destinadas a contener el crecimiento turístico, combatir el intrusismo y gestionar mejor la presión sobre el territorio.

Ferrer ha destacado que el programa turístico del PP plantea una nueva política estatal de inversión específicamente dirigida a la reconversión y modernización de los destinos maduros. Según ha relatado, la propuesta contempla proyectos integrales de renovación del espacio público, mejora de las infraestructuras turísticas, movilidad, eficiencia energética, sostenibilidad, digitalización y modernización de la oferta. Además, propone que la inversión tenga carácter estructural y plurianual, evitando que los destinos dependan únicamente de convocatorias extraordinarias o fondos puntuales.

"Eivissa no necesita ser descubierta como destino. Es una marca turística consolidada en todo el mundo. Nuestro reto ahora es renovar, modernizar y mejorar la calidad del destino", ha explicado Ferrer.

En este sentido, ha reclamado una mayor implicación del Estado. "Durante décadas Eivissa ha contribuido de manera extraordinaria a la riqueza turística de España. Es razonable que el Estado participe también en la modernización de nuestra isla, con inversiones que mejoren la experiencia del visitante pero, sobre todo, la calidad de vida del residente", ha añadido.

PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Ferrer ha señalado que cualquier política turística debe tener en cuenta también la estructura económica real de Eivissa. En concreto, el PP plantea reducir cargas administrativas, eliminar duplicidades, extender los procedimientos mediante declaración responsable, digitalizar trámites y desarrollar programas de modernización para mejorar la eficiencia energética, la digitalización y la sostenibilidad de las pequeñas empresas turísticas.

"Necesitamos menos burocracia, más modernización y más productividad. El tiempo que una pequeña empresa dedica a procedimientos innecesarios es tiempo que no dedica a mejorar su negocio, atender a sus clientes o generar empleo", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha destacado la propuesta de impulsar una Estrategia Nacional de Talento Turístico y convertir España en una referencia internacional en formación para el sector.

Ferrer ha señalado, sin embargo, que en Eivissa existe un problema añadido. "La Escuela de Turismo es un gran paso adelante, pero no basta con formar buenos profesionales. Tenemos que conseguir también que puedan quedarse a vivir en nuestra isla". Por ello, ha defendido que las políticas estatales de formación y empleo tengan en cuenta el mayor coste de vida y las dificultades de acceso a la vivienda propias de los territorios insulares.

Ferrer ha situado la desestacionalización como otro de los grandes objetivos. El programa nacional plantea generar actividad durante más meses y reducir la dependencia de la temporada alta, logrando diversificar la oferta turística mediante productos vinculados al patrimonio, la gastronomía, el deporte, la naturaleza, la cultura, los congresos y los eventos fuera de temporada.

Para finalizar, ha asegurado que es vital promover un cambio legislativo que permita ofrecer "soluciones de habitabilidad específicas" para los profesionales que vienen a trabajar y que así no se vea afectada la oferta de vivienda durante todo el año para los residentes.