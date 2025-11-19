El PP defiende que los presupuestos de 2026 son "los más responsables y municipalistas de la historia" del Consell

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha expresado este miércoles su apoyo a los presupuestos del Consell de 2026, los "más expansivos de la historia" de la institución, con 761,7 millones de euros, y que refuerzan su carácter "municipalista", con más de 70 millones de euros destinados a apoyar a los ayuntamientos a través del POS, el PAESC, el ciclo del agua, el producto local y el comercio de proximidad.

Según ha informado en un comunicado la portavoz del Grupo Popular, Núria Riera, se trata de "uno de los presupuestos responsables, realistas y profundamente municipalistas, que responden a las necesidades reales de Mallorca".

El PP destaca que las cuentas de 2026 consolidan el modelo de gobierno del Consell con una apuesta decidida por las políticas sociales, que crecen de forma significativa y siguen representando seis de cada diez euros del presupuesto. Además, remarcan que el área de Bienestar Social refuerza programas como las Prestaciones Básicas, las ayudas a residencias municipales, el SAID y el proyecto Ca meva, que permitirá crear viviendas para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

En movilidad y infraestructuras, el Consell mantiene el impulso a actuaciones prioritarias, como las variantes de Sant Llorenç y s'Alqueria Blanca o la rotonda de la carretera de Sóller, y aumenta el mantenimiento del firme para reforzar la seguridad vial.

También remarcan los 'populares' que crece la inversión en medio ambiente y medio rural, con recursos para la futura planta de compostaje de Llucmajor, la mejora de los refugios, el deporte local y el apoyo a clubes y federaciones.

De la misma forma, aumentan las aportaciones para cultura y patrimonio, incluyendo las ayudas a equipamientos municipales y actuaciones como la protección del precio de ses Fontanelles.

Otro eje central es el apoyo a los ayuntamientos, con más de 70 millones de euros destinados al POS, PAESC, ciclo de agua, producto local y comercio de proximidad. Según Riera, esto confirma que es "el Consell más municipalista de la historia".

La portavoz ha destacado el refuerzo en seguridad y modernización, con más recursos para los bomberos de Mallorca, la construcción del parque del Migjorn y nuevas inversiones en digitalización y ciberseguridad.

Finalmente, Riera ha hecho hincapié en la colaboración con el Govern de Marga Prohens, que "ha aportado cerca de 450 millones de euros", y ha censurado la falta de apoyo del Gobierno central y ha recordado que continúan "sin los 230 millones del Convenio de Carreteras que Madrid retiró con el visto bueno de Francina Armengol y Catalina Cladera".