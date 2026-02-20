El PP denuncia el "estado de abandono" de Manacor y exige al Ayuntamiento un plan urgente de mantenimiento

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha denunciado públicamente el "estado de abandono" que a su entender sufre el municipio y que ha llegado a "niveles muy preocupantes".

En un comunicado este viernes, los 'populares' han responsabilizado al equipo de gobierno de Manacor por su "dejadez" y "falta de planificación", a la vez que han exigido un plan urgente de mantenimiento.

Según el presidente de la Junta Local del PP de Manacor, Mateu Fullana, los desperfectos en las infraestructuras públicas no se reparan ni con medios propios ni contratando los servicios externos necesarios.

"El resultado es un municipio degradado, con servicios básicos en riesgo y con una imagen que no corresponde a la ciudad que queremos", ha criticado.

Concretamente, la formación ha puesto el foco en los últimos problemas de suministro de agua derivados de la avería del pozo de Ses Tapareres que, según Fullana, han evidenciado "la falta total de planificación de este equipo de gobierno".

Para el 'popular', la situación ha sido especialmente grave en Porto Cristo, donde se ha producido el corte completo del suministro durante días.

"Es inadmisible que un servicio básico como el agua potable quede interrumpido sin que el Ayuntamiento sea capaz de dar soluciones rápidas a los vecinos", ha criticado, recordando que el suministro es una competencia municipal aunque exista una empresa concesionaria.

En este sentido, ha puesto en valor que la próxima llegada de agua potable desde la red insular del Govern aportará estabilidad al sistema y reducirá la dependencias de los pozos locales.

La construcción de un nuevo depósito regulador por parte del Ejecutivo autonómico, ha agregado, ayudará a solucionar una problemática que, a su juicio, el Ayuntamiento "no ha sabido afrontar".

El PP también ha criticado la manera "improvisada y precaria" con la que se intentan solucionar algunos problemas, como el tapado de baches en las calles con procedimientos "inadecuados".

"Manacor está lleno de baches y las aceras se encuentran en un estado deplorable, provocando caídas y dificultando el paso a personas con movilidad reducida o a carritos de bebé", ha señalado.

A esta situación se suma el estado de abandono de los aparcamientos subterráneos municipales de Na Camel·la y la plaza de Sant Jaume, que, según el PP, necesitan una inversión urgente para prevenir riesgos y dignificar las instalaciones.

Igualmente, han sostenido que el alumbrado público presenta deficiencias habituales, con cortes frecuentes y una intensidad insuficiente en muchas calles.

"Hay zonas del municipio que quedan prácticamente a oscuras por las noches, con el consiguiente riesgo para la seguridad", ha advertido.

Ante esta situación, la formación ha reclamado un plan integral y urgente de obras de mantenimiento que abarque todos los núcleos urbanos y caminos rurales del término municipal.

Fullana ha subrayado que Manacor "necesita gestión, planificación e inversión en el mantenimiento del día a día" y ha asegurado que su partido pondrá en marcha este plan si gobierna en 2027.

"Nuestro compromiso es claro: recuperar el estado de las infraestructuras, garantizar los servicios básicos y volver a poner todos y cada uno de nuestros núcleos urbanos en perfecto estado", ha concluido.