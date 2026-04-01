El PP destaca el plan de choque del Consell de Mallorca como una respuesta "rápida, responsable y útil"

Archivo - La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apoyado el plan de choque 'Mallorca protege' anunciado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio y dotado con 84 millones de euros.

La portavoz del grupo 'popular' en la institución insular, Núria Riera, ha considerado que estas medidas son "una respuesta valiente, necesaria e inmediata para proteger a las familias, las empresas y el conjunto del tejido productivo de Mallorca".

El paquete de ayudas incluye nueve millones de euros para familias vulnerables, dos millones de euros para familias con menores federados de menos de 16 años, un millón de euros para clubes y entidades deportivas, dos millones de euros en bonos de consumo de producto local, un millón de euros para cooperativas agrícolas y 300.000 euros para el sector cultural y artesanal de Mallorca.

Igualmente, han destacado desde el PP, contempla medidas para agilizar subvenciones, con anticipos de hasta el 75% o el 100%, y la revisión de contratos de obra pública.

El plan también incluye más de 51,5 millones de euros destinados a modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias y dos millones de euros para la renovación de instalaciones deportivas municipales, entre otras actuaciones.

Para la 'popular', el Consell de Mallorca "está actuando con responsabilidad y rapidez ante una situación compleja que afecta directamente a la economía de muchas familias y empresas".

"Este plan moviliza el doble de recursos que los destinados por el Pacte ante la guerra de Ucrania, y lo hace con mayor rapidez y eficacia", ha subrayado, a la vez que ha celebrado que los socialistas se muestren favorables a apoyar estas medidas.

Finalmente, Riera ha remarcado que estas medidas son fruto del diálogo con los municipios, las entidades sociales y los sectores económicos, y ha concluido que el gobierno del Consell "continuará trabajando con determinación para proteger Mallorca ante cualquier escenario adverso".