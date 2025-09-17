El PP dice que la encuesta turística no es una sorpresa: "Prohens es la primera en hablar de límites y contención"

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Negueruela (PSIB): "Cuando niegas la realidad de manera permanente, te llevas una sorpresa"

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha afirmado este miércoles que los resultados de la encuesta de satisfacción publicada este martes por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) no supone ni para el PP ni para el Govern "ninguna sorpresa", desde el momento en que Marga Prohens ha sido la primera presidenta en "hablar de límites y de contención".

Durán ha hecho esta valoración en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica, poco después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, haya señalado que "negar la realidad hace que lleguen las sorpresas cuando se encarga una encuesta y la población dice que se haga lo que Prohens dice que no va a hacer".

La portavoz adjunta del PP ha añadido que los resultados de la encuesta reafirman lo que ya se pensaba, que hay que poner límites y contención. "Los ciudadanos reconocen que tienen que haber límites, pero también reconocen la importancia del turismo en la economía del archipiélago", ha indicado.

Para el socialista, la encuesta contradice las declaraciones de la propia Prohens este martes en el pleno, que dijo que escuchar hablar de decrecimiento hace temblar a muchas familias y autónomos. "La ciudadanía tiembla con la situación actual, con que haya más permisividad con el alquiler turístico y con la dificultad para acceder a una vivienda", ha apuntado.

"La gente lo está percibiendo", ha afirmado sobre la misma cuestión el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que, en todo caso a hecho un llamamiento a no confundir preocupación por el impacto del turismo con "animadversión" hacia el turista. Para el menorquinista, la culpa de la masificación no es de los turistas, sino de los destinos que no saben gestionar la llegada de visitantes. "El turista viene porque tiene vuelos, hotel y alfombra roja", ha concluido.

A juicio de MÉS per Mallorca, los resultados de la encuesta de la Aetib son un aval a las políticas que reclaman los ecosoberanistas. El portavoz en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia, ha afirmado que es un "clamor" y que ha quedado de manifiesto que la sociedad quiere un cambio de rumbo y que existe una apuesta por el decrecimiento. "Igual ahora son más propicios a escuchar más a la ciudadanía que a los empresarios", ha añadido.

SUBIDA DEL ITS

Respecto a la posibilidad que los resultados arrojados por la encuesta turística y el enfriamiento de las relaciones con Vox a raíz de la negativa del PP, aún a costa de que se tengan que prorrogar los Presupuestos autonómicos, sirvan para impulsar la subida del ITS, el ecosoberanista ha recordado el rechazo del PP a iniciativas defendidas igualmente por los 'populares'.

Sobre esta tasa, la 'popular' Marga Durán ha señalado que será en la segunda fase de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad en la que tendrá que tratarse esta cuestión.