PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum de la Societat Civil ha alertado este miércoles de la "crisis social y ambiental" derivada del modelo turístico en la comunidad, por lo que ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una reunión urgente para exponerle su visión y plantear propuestas concretas para un cambio de modelo turístico.

En rueda de prensa para valorar los datos de la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en Baleares 2024, elaborada por la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), la entidad ha remarcado que el 77 por ciento de los residentes advierte sobre el impacto del turismo en la vivienda y el 62%, en la degradación ambiental.

Según el foro, los resultados confirman que la mayoría de la población de las Islas considera que el modelo actual es insostenible y reclama medidas de decrecimiento o limitación del número de visitantes.

Así, consideran que los datos refuerzan su posición, que desde hace años reclaman una "gestión valiente para reducir la presión turística y priorizar el bienestar de la ciudadanía". "Los resultados son claros: hay demasiados turistas y el modelo actual perjudica la vida de los residentes y degrada gravemente nuestro medio ambiente. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos y establecer límites reales en el crecimiento turístico", ha declarado el miembro de la Comisión Ejecutiva del Foro, Jaume Garau.

Finalmente, han hecho hincapié en que los datos representan un "toque de alerta" para el Govern y han pedido medidas inmediatas como la limitación de plazas turísticas, acciones más contundentes para garantizar el acceso a la vivienda, el control de alquileres vacacionales y la reducción de la promoción turística, la protección activa de la cultura, lengua y patrimonio, y una apuesta por la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales.