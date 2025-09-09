El PP exige la dimisión del alcalde de Sencelles tras las "acusaciones de coacción" de sus exregidores

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este martes la dimisión del alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, tras las "acusaciones de coacción y nepotismo" por parte de sus exregidores.

El partido ha recordado en un comunicado que el pasado 2 de septiembre se celebró un pleno extraordinario para dar cuenta de la dimisión de tres de los cuatro concejales de El Pi, partido que gobierna el municipio en coalición con el PSOE y Volem.

Según relata el PP, durante la sesión, la concejal dimisionaria, Jerònia Campaner, acusó al alcalde de "infravalorarla, coaccionarla y engañarla, todo ello en beneficio de un familiar". Además, el partido añade que "se da la circunstancia de que el sobrino del alcalde será uno de los nuevos concejales que entren en el equipo de gobierno gracias a las dimisiones de los otros integrantes de la junta actual".

Según el portavoz y concejal del PP en Sencelles y Biniali, Toni Ferragut, "estas acusaciones suponen un gravísimo ejemplo de cómo se ha gobernado Sencelles en los últimos años" y "ponen en jaque" la continuidad del alcalde que ha quedado como único representante de su partido hasta que los nuevos concejales tomen posesión de su cargo, en octubre. Asimismo, el paso de uno de los concejales dimitidos del equipo de gobierno al grupo de no adscritos deja a Verd en minoría, con cinco regidores, frente a los seis con los que cuenta con la oposición, destaca el PP.

El 'popular' considera que todas estas circunstancias "inhabilitan al alcalde para seguir en el cargo" por lo que ha reiterado su petición de "dimisión inmediata" para dar paso a un nuevo gobierno municipal.