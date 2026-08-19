El PP exige al PSIB que se pronuncie ante el exceso de vuelos planificado por Aena en el aeropuerto de Palma

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este miércoles al PSIB que se pronuncie ante el exceso de vuelos planificado por Aena, dependiente del Gobierno central, este agosto en el aeropuerto de Palma.

El coordinador general de la formación en Baleares, Sebastià Sagreras, ha criticado el "estruendoso silencio" de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, "que salió corriendo a ponerse la medalla del cambio de nombre, pero que se esconde cuando Eurocontrol alerta de que Aena operará por encima de su capacidad 18 días de agosto en Palma".

Sagreras se ha pronunciado de esta manera después de que la semana pasada trascendiera que Eurocontrol había incluido el aeropuerto de Palma entre los aeropuertos de Europa que operarían este verano por encima de su capacidad, en este caso hasta 18 días de agosto.

"Mientras el Govern trabaja para la contención del turismo y pone límites a la capacidad de alojamiento, con un crecimiento cero de plazas, con la prohibición de nuevos pisos turísticos o con más mano dura que nunca contra la oferta ilegal, Aena no solo planifica que lleguen más pasajeros y quiere ampliar los aeropuertos de las islas, sino que ahora leemos que incluso ya opera por encima de los límites de su capacidad en el aeropuerto de Palma", ha criticado el 'popular', que se ha preguntado "dónde está y qué dice ante ello la candidata de Aena en Baleares, la señora Sánchez".

El PP ha pedido a los socialistas que no se "desentiendan" de la gestión de Aena cuando depende directamente del Gobierno central. "La señora Sánchez, la señora Fernández y el señor Negueruela deben decir qué les parece y exigir a Aena que alinee su gestión con la contención turística que piden los ciudadanos y en la que trabajan todas las instituciones de Baleares", ha señalado.