El PP Formentera reitera su compromiso con la tramitación normativa en el Congreso para que la isla tenga senador

FORMENTERA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Formentera ha reiterado su compromiso con la tramitación en el Congreso de la ley para que la isla tenga voz en el Senado, una reivindicación histórica para poder defender a nivel nacional las necesidades derivadas de la triple insularidad.

En un comunicado, el PP ha afirmado que "por responsabilidad y equidad" piden que todas las fuerzas políticas voten a favor de esta reforma siempre y cuando, si se produce alguna modificación, ésta sea debido a justificaciones jurídicas.

Según ha explicado también, la enmienda del PP, en la que piden la sustitución del topónimo Eivissa por Ibiza, no altera ni los plazos de la tramitación ni el procedimiento de lectura única que se votará esta próxima semana.

"Diferentes son las enmiendas presentadas por los socios del PSOE; éstas nada tienen que ver con la reivindicación de Formentera y desde el PP de Formentera confiamos en que no reciban el apoyo del PSOE", han explicado desde el PP.

Los 'populares' de Formentera han asegurado dejar clara su postura de defender que la isla cuente con un senador propio, una reivindicación histórica de Formentera para garantizar una representación "directa y justa" en las instituciones del Estado.