El PP de Formentera renovará su Junta Insular el 15 de marzo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestora del PP de Formentera ha aprobado la convocatoria de su congreso ordinario, que se celebrará el próximo 15 de marzo, y que tendrá como principal objetivo la renovación de la Junta Insular.

La formación ha indicado que este congreso representa un "paso clave" para fortalecer la estructura orgánica del PP en la isla, así como para consolidar un proyecto político "sólido, unido y preparado para afrontar los retos de Formentera", según ha explicado el PP en un comunicado.

Desde la gestora han subrayado que el proceso congresual se desarrollará con "total normalidad" y conforme a los estatutos del partido, para "garantizar la participación de los afiliados y fomentar el debate interno.

"El PP reafirma con esta convocatoria su compromiso con la renovación, la organización interna y el trabajo constante para ofrecer a los ciudadanos de la isla una alternativa política seria, responsable y centrada en las necesidades reales de Formentera", han defendido.