El PP de Inca afea al Ayuntamiento la "censura encubierta" con la modificación de la ordenanza de publicidad

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en Inca ha acusado al equipo de gobierno de "censurar" de forma "encubierta" con la modificación de la ordenanza de publicidad que pretende prohibir los anuncios que puedan ser constitutivos de delito de odio.

La formación 'popular' ha votado en contra de la propuesta de modificación de dicha ordenanza, a la que presentará alegaciones para "defender la libertad de expresión", según ha señalado en una nota de prensa este miércoles.

El portavoz del grupo municipal del PP, Pedro Mas, ha asegurado que su formación "comparte el fondo de la cuestión" y que "rechaza cualquier manifestación que incite al odio o a la discriminación".

"Pero aquello que no aceptamos es que sea el Ayuntamiento quien decida qué se puede publicitar y qué no", ha apuntado Mas, argumentado que esta función "corresponde únicamente a la justicia".

Igualmente, desde el PP han remarcado que la libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en la Constitución y que en ningún caso puede ser limitado mediante un informe técnico municipal.

Además, han rechazado las sanciones muy graves de hasta 30.000 euros que prevé la ordenanza, una medida que, a su parecer, atribuye a la administración local competencias que "corresponden exclusivamente a los tribunales".

Los 'populares' presentarán alegaciones durante el proceso de exposición pública con el objetivo de frenar la ordenanza e impedir que el Ayuntamiento "pueda coartar la libertad de expresión de los vecinos y entidades de Inca".

"Nuestro compromiso es claro: defender los derechos fundamentales y garantizar que sea la justicia, y no el alcalde ni los técnicos municipales, quienes determinen las acciones ante posibles conflictos con la libertad de expresión", ha concluido Mas.